Ministerin lobt Sicherheitsarbeit am Hauptbahnhof Hannover

Hannover - Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens sieht die Sicherheitsarbeit am Hauptbahnhof Hannover auf einem guten Weg. Der Bahnhof ist ein wichtiges Drehkreuz im deutschen Bahnverkehr, gilt aber auch als Hotspot für Kriminalität. Um die Sicherheit zu gewährleisten, sei es wichtig, dass die Bundespolizei, die Landespolizei und die Sozialarbeit der Landeshauptstadt gut und schnell zusammenarbeiteten, betonte Behrens bei einem Rundgang am Mittwoch. „Ich finde, das klappt gut“, sagte die SPD-Politikerin. „Ich habe nicht das Gefühl, dass wir noch mehr Landespolizei hier einsetzen müssen.“

Die zuletzt hohen Fallzahlen bei Straftaten im und am Hauptbahnhof seien auch auf intensive Kontrollen zurückzuführen, sagte Behrens. „Alles, was man so tun kann als Prävention, tun wir hier.“ Laut Bundespolizei gibt es auf dem Gelände 183 Kameras zur Videoüberwachung und Strafverfolgung.

Im Jahr 2022 hatte Hannovers Hauptbahnhof im bundesweiten Vergleich einen der höchsten Werte an Gewalt- und Waffendelikten verzeichnet. Nach Angaben der Deutschen Bahn ist der Hauptbahnhof das größte Bahnverkehrskreuz auf den Achsen Nord-Süd und Ost-West. Täglich werde er von mehr als 260 000 Reisenden und Besuchern genutzt. Pro Tag fahren auf zwölf Gleisen rund 750 Züge über Hannover.