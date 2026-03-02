Ein jährlicher Verlust von bis zu 80 Millionen Euro: Warum Sachsen-Anhalts Unikliniken laut Finanzminister Richter enger kooperieren sollten und wie der Stand bei den Bauprojekten in Magdeburg ist.

Magdeburg - Finanzminister Michael Richter (CDU) drängt auf eine engere Zusammenarbeit der beiden Universitätskliniken in Sachsen-Anhalt. Da sei noch sehr viel Luft nach oben, sagte der CDU-Politiker mit Blick auf die Universitätskliniken Halle und Magdeburg. Ein Verlust von bis zu 80 Millionen Euro pro Jahr sei auf Dauer nur schwer vom Land auszugleichen, so Richter.

Eine neue Landesregierung müsse Lösungen finden. „Ob das nachher eine Holding ist mit zwei Standorten, das muss man sehen, aber sie müssen verzahnt werden“, sagte Richter. Es gehe darum, den Betrieb effizienter zu gestalten.

Insbesondere in Magdeburg sind verschiedene Baumaßnahmen in der Umsetzung. Das neue Herzzentrum soll im Frühjahr 2027 fertig werden. Außerdem ist der Bau eines neuen Zentralklinikums geplant. Die Kosten sind mit rund 1,06 Milliarden Euro veranschlagt. Richter betonte, die Planungen liefen gut, es gebe bisher keine Verzögerungen.