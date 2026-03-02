Ein Auto fährt auf einem Autobahn-Rastplatz nahe Dörpen gegen einen Baum: Die Beifahrerin wird im Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt.

Dörpen - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 31 sind sechs Menschen verletzt worden, darunter auch zwei Jugendliche. Die Beifahrerin, die in dem Fahrzeug eingeklemmt wurde, schwebt in Lebensgefahr, wie eine Sprecherin der Polizei in der Nacht mitteilte. Zwei Jugendliche und drei Erwachsene wurden nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt, hieß es.

Das Auto mit insgesamt sechs Insassen sei auf einem Rastplatz von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Weil der Wagen infolge des Aufpralls stark deformiert war, habe es rund eineinhalb Stunden gedauert, die eingeklemmte Beifahrerin zu befreien.

Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Neben acht Rettungswägen kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die A31 in Richtung Norden war für die Landung des Hubschraubers zeitweise voll gesperrt.