Millionenschaden bei Brand in Entsorgungsfirma in Bardowick

Beim Brand in einer Entsorgungsfirma in Bardowick ist ein Millionenschaden entstanden. (Symbolbild)

Bardowick - Bei einem Brand auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma im Landkreis Lüneburg ist nach ersten Schätzungen ein Millionenschaden entstanden. Am Sonntagfrüh geriet eine Lagerhalle in Bardowick in Brand, die Flammen griffen auf benachbarte Hallen und ein Verwaltungsgebäude über, wie die Polizei mitteilte. Nach derzeitigen Ermittlungen brannte aus bislang unbekannter Ursache zunächst vermutlich Verpackungsmüll in der Halle, die Brandmelder lösten aus.

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Gebäudekomplex bereits im Vollbrand. Die mehr als 350 Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Hallen, in denen unter anderem Holz und Papiergebinde gelagert werden, nicht verhindern. Aufgrund der extremen Rauchentwicklung sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten. Die Löscharbeiten dauern an, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.