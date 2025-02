In einem Einkaufszentrum in Werdau bei Zwickau bricht ein Feuer aus. Es hinterlässt einen sehr hohen Sachschaden. Viele Waren sind nun unbrauchbar.

Millionen-Schaden bei Brand in Einkaufzentrum

Beim Brand in einem Einkaufzentrum kam es zu einem Millionen-Schaden. (Symbolbild)

Werdau - Ein Brand in einem Einkaufszentrum im Landkreis Zwickau hat einen Millionenschaden verursacht. Aufgrund des Rußes, der bei dem Brand entstand, seien viele Waren nun unbrauchbar, teilte die Polizei mit.

Die Ursache für den Brand am Montagnachmittag im Ortsteil Steinpleis in Werdau sei bislang nicht bekannt. Das Einkaufszentrum sei evakuiert, in dem Geschehen niemand verletzt worden. Der Sachschaden werde derzeit auf etwa 1,5 Millionen Euro geschätzt.

Das Einkaufszentrum bleibt nach Angaben der Polizei am Dienstag geschlossen.