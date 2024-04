Magdeburg - Sachsen-Anhalt fördert in diesem Jahr digitale Projekte mit 2,5 Millionen Euro. Sie sollen einen Beitrag zur Umsetzung der Strategie „Sachsen-Anhalt Digital 2030“ leisten, wie das Ministerium für Infrastruktur und Digitales am Dienstag in Magdeburg mitteilte. Die eingereichten Projekte sollten nachhaltig implementierbar und für eine Nachnutzung geeignet sein. Weitere Vorgaben seien in den Richtlinien absichtlich nicht formuliert. Ab sofort könnten Interessierte aus Sachsen-Anhalt vier Wochen lang ihre Projektanträge stellen.