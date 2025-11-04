Sonne, Wolken und milde Temperaturen: Die kommenden Tage bringen angenehmes Herbstwetter nach Berlin und Brandenburg. Nachts kann es Frost geben.

Bei milden Temperaturen und einigen Wolken bleibt es in den kommenden Tagen trocken. (Symbolbild)

Potsdam/Berlin - Ruhiges Herbstwetter können die Menschen in Berlin und Brandenburg in den kommenden Tagen genießen. Der Dienstag startet bewölkt, heitert aber im Verlauf zunehmend auf, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Temperaturen erreichen 13 bis 15 Grad.

In der Nacht kühlt es auf 7 bis 3 Grad ab, in der Niederlausitz werden es bodennah um die 0 Grad. Dabei bleibt es trocken. Am Mittwoch erwartet die Menschen weiter mildes Herbstwetter: Bei maximal 13 bis 16 Grad ist es bewölkt, regnen soll es aber nicht.

Wo in der Nacht zum Donnerstag die Wolken abziehen, kann es bodennah Frost geben. Ansonsten sinken die Temperaturen auf 6 bis 2 Grad. Am Donnerstag scheint bei einigen Schleierwolken die Sonne. Die Temperaturen liegen bei höchstens 12 bis 14 Grad.