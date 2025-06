Milder Wochenstart mit Sonne und Wolken in Sachsen-Anhalt

Zeitweise lässt sich am Montag zwischen Elbe und Harz die Sonne blicken.

Nach sommerlichen Tagen beginnt die neue Woche in Sachsen-Anhalt kühler. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Montag mit Temperaturen von maximal 20 bis 24 Grad. Im Harz liegen die Werte mit 17 bis 20 Grad niedriger. Vorübergehend heitert es auf, sonst sind einige Wolken am Himmel. Regen bleibt laut DWD aus, zeitweise bläst der Wind aber etwas kräftiger. Ab dem späteren Nachmittag nimmt die Bewölkung ab.

Nachts sinken die Temperaturen auf 13 bis 8 Grad. Es bleibt trocken und teils wolkig. Am Dienstag lässt sich die Sonne zwischen Elbe und Harz laut der Vorhersage häufiger blicken. Das Thermometer klettert auf 24 bis 28 Grad, im Harz auf 20 bis 24 Grad. In der Nacht zum Mittwoch kühlt es ab auf 15 bis 10 Grad. Heiter bis wolkig wird das Wetter auch am Mittwoch. Ab dem Nachmittag ist der Himmel von der Altmark bis zur Börde wolkenverhangen. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 28 Grad, im Bergland auf 19 bis 24 Grad.