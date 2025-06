Berlin - Im Streit um eine palästinensische Flagge hat ein Autofahrer in Berlin-Kreuzberg einen Radfahrer angefahren. Am Sonntagabend hielt ein neunjähriges Mädchen eine Palästinafahne aus dem Fenster eines Autos, wie die Polizei mitteilte. Als der Wagen an der Kottbusser Brücke hielt, stoppte ein 53-jähriger Radfahrer kurz, zog die Fahne aus der Hand des Kindes und warf sie auf den Boden. Dabei wurde das Mädchen leicht am Finger verletzt, so die Polizei.

Der Vater des Kindes gab Gas, verfolgte den weiterfahrenden Radfahrer und fuhr ihn kurz darauf an - laut Polizei, um ihn zu stoppen. Der Radfahrer stürzte und erlitt Hautabschürfungen an Armen und Beinen. Die Polizei beschlagnahmte das Auto und den Führerschein des Vaters.