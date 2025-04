Milder Samstag in Niedersachsen und Bremen, Regen am Sonntag

Ein sonniger Samstag in Niedersachsen und Bremen, bevor am Sonntag voraussichtlich Regen folgt. (Symbolbild)

Hannover/Bremen - In Niedersachsen und Bremen dürfen sich die Menschen am Samstag auf einen überwiegend sonnigen und milden Tag freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird der Himmel nach anfänglichem Nebel zunehmend freundlich. Die Höchsttemperaturen erreichen in der Grafschaft Bentheim und in Göttingen bis zu 22 Grad, an der Küste bleiben sie bei etwa 15 Grad.

Regen zieht am Sonntag auf

In der Nacht zum Sonntag bleibt es nach DWD-Angaben zunächst meist gering bewölkt, jedoch zieht im Verlauf von Südwesten her dichte Bewölkung auf. In der Folge kann es zu schauerartigen Regenfällen kommen. Die Temperaturen sinken auf 7 Grad im Wendland und 11 Grad an der Ems. Der Wind bleibt schwach, an der Küste jedoch mäßig bis frisch aus südöstlichen Richtungen.

Am Sonntag breitet sich der Regen aus Richtung Elbe nordostwärts aus. In einigen Gebieten sind auch Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 22 Grad, auf den Inseln sind es etwa 14 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig.