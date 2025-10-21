Wolken und Regen prägen das Wetter in der Region. Die Temperaturen bleiben konstant mild bei bis zu 17 Grad.

Potsdam - Ein Tiefdruckgebiet sorgt dafür, dass die Luft über Berlin und Brandenburg mild bleibt. Heute erreichen die Höchsttemperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 14 bis 17 Grad. Demnach wird es wechselnd bis stark bewölkt und regnet zeitweise. Auch in der Nacht zum Mittwoch kann es bei Tiefsttemperaturen von 8 bis 10 Grad Niederschlag geben.

Am Mittwoch soll es laut DWD nach anfänglich starker Bewölkung am Nachmittag auflockern und dann auch weitgehend trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen liegen bei 14 bis 17 Grad. Diese Temperaturen werden auch für Donnerstag erwartet - bei vielen Wolken und Regen.