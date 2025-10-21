Ein Kamin explodiert, Fenster bersten: Nach einer Verpuffung in Berlin-Neukölln ermittelt das Landeskriminalamt. Eine Frau war nach der Explosion gestorben.

Berlin - Das Landeskriminalamt ermittelt nach einer Explosion in Berlin-Neukölln. Ersten Erkenntnissen zufolge explodierte der Kamin in einem Einfamilienhaus, wie die Polizei Berlin mitteilte. Wie es dazu kam, sei noch unklar. Eine 41-Jährige war bei der Verpuffung ums Leben gekommen, acht Menschen wurden verletzt - darunter vier Kinder.

Die Verpuffung verursachte laut Feuerwehr starke Schäden am Haus: Fenster seien zerstört worden – das Gebäude sei aber nicht eingestürzt. Einen Brand gab es demnach nicht. Das Gebäude war danach vorsorglich von der Gas- und Energieversorgung getrennt worden.