Pascal Klemens kämpft sich nach einer schweren Knöchelverletzung zurück. Wann könnte der Hertha-Youngster wieder in einem Spiel auf dem Platz stehen?

Berlin - Defensivspieler Pascal Klemens ist bei Hertha BSC nach langer Verletzungspause wieder ins individuelle Training eingestiegen. Das 20 Jahre alte Eigengewächs absolvierte eine Einheit mit Athletiktrainer Hendrik Vieth, wie die Berliner mitteilten.

Der deutsche Junioren-Nationalspieler hatte sich im Juli am Knöchel verletzt und wurde operiert. Die Rückkehr in den Spielbetrieb beim Zweitligisten könnte aber erst nach der Winterpause klappen. Am Samstag empfangen die Berliner Fortuna Düsseldorf im Olympiastadion (20.30 Uhr/RTL und Sky).