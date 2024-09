Die Oder-Stadt Frankfurt wappnet sich für das Hochwasser. Auch Helfer aus einer Ausländer-Einrichtung packen an.

Migranten melden sich zum Sandsack-Füllen in Oderstadt

Nach einem Aufruf zur freiwilligen Mithilfe sind Menschen aus einer Unterkunft der Zentralen Ausländerbehörde an Sandsäcken im Einsatz.

Frankfurt (Oder) - Zum Schutz gegen das drohende Hochwasser helfen Migranten aus einer Unterkunft der Zentralen Ausländerbehörde des Landes Brandenburg (ZABH) in Frankfurt (Oder) beim Befüllen von Sandsäcken. Da in einem Hochwasser-gefährdeten Stadtgebiet viele ältere Menschen leben, die Hilfe beim Füllen und Transportieren der Sandsäcke brauchen, bat das Deutsche Rote Kreuz in einer ZABH-Einrichtung um freiwillige Hilfe, wie ein Sprecher der Stadt sagte. Das Echo sei sehr gut gewesen. Rund 30 Migranten seien mit großer Motivation beim Sandsack-Füllen dabei.

Frankfurt (Oder) bereitet sich auf eine Hochwasserwelle vor und trifft Vorkehrungen etwa auch mit dem Bau von Schutzwänden. Die Wasserstände steigen stetig an, noch war die Lage aber nicht dramatisch. Jedoch halten die Behörden auch die höchste Alarmstufe 4 an Oder-Regionen für wahrscheinlich.