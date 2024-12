Berlin - Michael Wendler (52) und seine Frau Laura Müller (24) haben die Geburt ihres zweiten Sohnes bekanntgegeben. „Unser Weihnachtswunder ist geboren“, schrieb Müller auf ihrem Instagram-Account. Dazu postete sie ein Foto mit ihrem Mann. Die beiden seien „so überglücklich und überwältigt“.

Den Namen des Babys verriet die frisch gebackene Zweifach-Mama gleich mit: Ocean Amor. Der Junge sei gesund und munter auf die Welt gekommen. „Wir sind so unendlich dankbar und stolz“, schrieb Müller weiter mit einem blauen Emoji-Herz. Im Juli verkündete sie ihre Schwangerschaft, wenige Monate später das Geschlecht ihres Babys.

Der stark in der Kritik stehende Schlagersänger („Sie liebt den DJ“) und seine Frau leben seit mehreren Jahren in Florida, wo sie sich 2020 auch das Jawort gaben. Der in Dinslaken bei Duisburg geborene Wendler hatte in den vergangenen Jahren mit einigen Eklats von sich reden gemacht. Auf der Plattform Telegram teilte er zudem immer wieder Beiträge mit Falschbehauptungen und extremen Inhalten wie Verschwörungstheorien.