Papenburg - Die Werftengruppe Meyer bekommt eine neue Führung. Im Dezember werde Bernd Eikens als Konzernchef eintreten, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Nach Konzernangaben ist er seit 2019 Mitglied des Beirats von Meyer Turku in Finnland und hat in dieser Funktion die Schiffbauindustrie und die Gruppe kennengelernt.

Eikens soll ein neues Führungsgremium leiten und damit für die weltweiten Aktivitäten im Schiffbau und die Meyer-Werft in Papenburg verantwortlich sein. Die Umstrukturierung sei nötig, um der wachsenden Komplexität des Geschäftsumfelds Rechnung zu tragen, hieß es aus dem Konzern.

Nach 50 Jahren im Unternehmen werde sich der langjährige Chef Bernard Meyer (75) im Beirat der Meyer-Gruppe auf nichtoperative Themen konzentrieren. Zur Gruppe gehören unter anderem die drei Werftstandorte in Papenburg, Rostock und im finnischen Turku. Der Konzern hat nach eigenen Angaben rund 7000 Beschäftigte.