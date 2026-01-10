Die Züge kommen nicht von den Abstellanlagen, vereiste Weichen verhindern Erkundungsfahrten. Passagiere werden weiter gebeten, zu Hause zu bleiben.

Uelzen - Die Wiederaufnahme des Zugverkehrs beim Bahnunternehmen Metronom wird sich auf unbestimmte Zeit verzögern. Aktuell seien zahlreiche Weichen noch eingefroren, teilte ein Metronom-Sprecher auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Ursprünglich hätte der Betrieb am heutigen Samstag um 10.00 Uhr wieder aufgenommen werden sollen.

Durch die Wetterlage könnten die Züge nicht aus den Abstellanlagen geholt werden. „Es können keine Erkundungsfahrten aufgenommen werden“, sagte der Sprecher. Die Menschen sollten lieber zu Hause bleiben und nicht zu den Bahnhöfen kommen. So könne das Risiko von gestrandeten Passagieren vermieden werden.

Sollte der Betrieb heute noch aufgenommen werden können, müsse weiterhin mit Einschränkungen gerechnet werden. Ein stabiler Betrieb wäre wohl erst am Sonntag oder am Anfang der Woche möglich. Angesichts der dynamischen Lage sei dies aber „ein Blick in die Glaskugel“, sagte der Sprecher.

Die betroffenen Verbindungen im Überblick