Niedersachsen startet mit viel Wind, grauen Himmel und milden Temperaturen in den Advent. Nur in höheren Lagen kratzen die Temperaturen am Gefrierpunkt.

Hannover - Zum ersten Advent soll es windig, regnerisch und mild werden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, zieht ein Tief von der Nordsee nach Schweden, das milde Meeresluft mitführt und für wechselhaftes Wetter in Niedersachsen und Bremen sorgt.

Ab Sonntagvormittag erwarten Meteorologen an der Küste Windböen mit Geschwindigkeiten um die 55 Kilometer pro Stunde. Auf den Ostfriesischen Inseln sind demnach vereinzelt auch stürmische Böen um 65 Kilometer pro Stunde möglich. Am Himmel hängen dichte Wolken, es wird regnerisch. An der Nordsee soll es ab dem Nachmittag örtlich schwache Schauer geben. Im Tagesverlauf lockert es dem DWD zufolge jedoch stellenweise auf. Gegen Abend lässt auch der Wind nach. Mit Höchstwerten zwischen 8 und 11 Grad bleiben die Temperaturen mild.

In den Hochlagen des Harzes wird es glatt

Das trifft in der Nacht zum Montag jedoch nicht auf die Hochlagen des Harzes und des Weserberglandes zu. Hier rutschen die Temperaturen mit –2 Grad unter den Gefrierpunkt. Autofahrer sollten vorsichtig sein: Es bildet sich hier leichter Frost und es wird vereinzelt glatt durch überfrierende Nässe. Die Tiefstwerte liegen ansonsten zwischen 5 und 1 Grad. Im Emsland und an der Nordsee gibt es einzelne Schauer.

Am Montag beginnt laut dem DWD der meteorologische Winter. „Von einem klassischen Winterstart kann jedoch keine Rede sein“, sagt der Meteorologe Marco Manitta von der Wettervorhersage des DWD. Statt Schnee und Eis erwartet den Menschen in Niedersachsen windiges, nasses Wetter und weiterhin milde Temperaturen. Die Höchsttemperaturen liegen am Montag zwischen 5 und 7 Grad. „Winterliche Elemente“ beschränken sich laut Manitta vorerst auf frostige Nächte. Es bleibt bewölkt, zeit- und gebietsweise lockert es jedoch auch länger auf. An der Nordsee und im Emsland soll es abends etwas regnen. Der Wind weht mäßig bis schwach, an der See ist der Wind teils frischer, teils stark, mit stürmischen Böen.

Schauer, Wind und grauer Himmel

Nachts regnet es etwas im Norden und Westen von Niedersachsen. Die Temperaturen erreichen –2 Grad im Bergland und 5 Grad im Emsland und auf den Inseln. An der Nordsee und im Harz weht frischer bis starker Wind mit örtlich stürmischen Böen.

Dienstags regnet es örtlich leicht, es wird wechselnd bewölkt. Die Temperaturen erreichen höchstens zwischen 6 und 8 Grad, der Wind weht schwach bis mäßig. Am Mittwoch soll es hingegen überwiegend trocken bleiben mit vereinzelt leichtem Regen. Die Sonne kommt dabei wahrscheinlich nicht durch, es bleibt wolkig bei Temperaturen von höchstens 8 Grad an der Küste und 5 Grad im Bergland. Nachts regnet es zeitweise im Emsland. Die Temperaturen erreichen minimal zwischen 6 Grad auf den Inseln, 3 Grad in Bremen und bis zu –1 Grad im Osten.