Polizisten eilen einer 45-Jährigen zu Hilfe. Die Behörde spricht von einer Tat im Rahmen häuslicher Gewalt. Es bleiben viele Fragen.

Die Polizei ermittelt nach einer Messerattacke auf eine Frau gegen einen 50-Jährigen. (Symbolbild)

Berlin - Eine Frau ist bei einer Messerattacke in Berlin-Weißensee nach Polizeiangaben erheblich verletzt worden. Polizisten nahmen einen 50-Jährigen fest. Er soll die Frau am Montagnachmittag angegriffen haben und in Untersuchungshaft kommen. Darüber entscheiden muss ein Haftrichter.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Tat werde als häusliche Gewalt eingestuft, sagte eine Sprecherin. Die Hintergründe müssten ermittelt werden.

In welcher konkreten Beziehung die 45-Jährige zu dem mutmaßlichen Täter steht, sagte die Polizeisprecherin unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. Bei dem 50-Jährigen wurde nach den Angaben bei einer Atemalkoholmessung rund 1,4 Promille festgestellt.