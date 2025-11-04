Nach einem Messerangriff vor einer Gaststätte im Burgenlandkreis muss ein Mann ins Krankenhaus. Auch Polizei und Rettungskräfte werden angegriffen. Die Ermittlungen laufen.

Teuchern - Vor einer Gaststätte im Burgenlandkreis hat ein Gast einen Mitarbeiter mit einem Messer verletzt. Der 33-Jährige kam ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Gegen den Tatverdächtigen wurden gleich mehrere Strafverfahren eröffnet, wie es hieß.

Zuvor habe der Angreifer die Gaststätte in Teuchern betreten und mit lautem und aggressivem Verhalten für Aufsehen gesorgt. Laut Polizei wollte ein Mitarbeiter die Situation beruhigen und begleitete den Gast nach draußen. Doch auf dem Gehweg kam es zu Handgreiflichkeiten: Der ebenfalls 33-jährige Täter zückte ein Messer und stach dem Mitarbeiter ins Bein.

Der Verletzte kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige habe zudem Polizisten mit Schlägen und Tritten angegriffen und Rettungskräfte bedroht. Die Polizei hat Strafverfahren eingeleitet. „Da von dem Mann aufgrund seines Zustands eine Gefährdung für andere als auch sich selbst ausging, sollte dieser in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden“, so die Polizei.