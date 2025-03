Für viele Thüringer ist es ein Hobby: Motorradfahren. Angebote rings um die Zweiräder zeigt am Wochenende eine Messe in Erfurt.

Messe zeigt Trends zum Start in die Motorradsaison

Erfurt - Motorradfahren gehört zu den beliebten Hobbys vieler Thüringer - 117.870 Maschinen waren nach Daten des Kraftfahrbundesamtes zu Jahresbeginn im Freistaat zugelassen. Trends zum Start in die Motorradsaison zeigt eine zweitägige Messe bis Sonntag in Erfurt. Die Motorradmesse begeht in diesem Jahr ihre 25. Auflage, wie die Erfurter Messe GmbH mitteilte.

In zwei Messehallen präsentieren fast 30 Motorradmarken ihre neuesten Modelle für die Biker unter den Besuchern. Gezeigt würde aber auch Motorradbekleidung, Ausrüstung und Zubehör. Das Deutsche Enduromuseum sei bei der Jubiläumsmesse mit einer Sonderschau vertreten - auf insgesamt mehr als 18.000 Quadratmetern. Zudem würde eine spektakuläre Stuntshow geboten.