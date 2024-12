Bei vielen Oldtimerfans steht sie im Kalender - die Oldtema in Erfurt. Im Januar öffnet die Messe in der Thüringer Landeshauptstadt.

Erfurt - Die Welt der alten Autos wird auf einer Messe für Oldtimerfans, Sammler und Hobby-Mechaniker im Januar in Erfurt gezeigt. Auf der traditionellen Oldtema in der Thüringer Landeshauptstadt werden am 18. und 19. auf rund 25.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche historische Fahrzeuge und Modell gezeigt, teilte die Messe GmbH mit. Angeboten würden Ersatzteile, Zubehör und Literatur.

Die Oldtema sei der Klassiker unter den Oldtimerveranstaltungen in Mitteldeutschland - sie erlebe ihre 21. Auflage. Zu sehen seien in zwei Messehallen und auf dem Freigelände mehr als 100 hochkarätige Automobile und Motorräder aus dem vergangenen Jahrhundert.

300 Stände mit originalen Ersatzteilen

Einige davon seien sonst nur in Museen zu finden und besonders wertvoll. Eine Reihe von Oldtimerclubs- und Stammtischen hätten bereits ihr Kommen angesagt. Bei sogenannten „Benzingesprächen“ würden Interessierten Restaurationstipps gegeben.

Bei einem Teilemarkt mit rund 300 Ständen würden originale Ersatzteile und Zubehör angeboten. Dabei gehe es nicht nur um „rostige Raritäten“, sondern auch ungebrauchte Produkte wie die Motoren für die DDR-Klassiker Wartburg und Trabant. Zum Messeprogramm gehöre auch eine „US Cars Sonderschau“ mit amerikanischen Straßenkreuzern und anderen Fahrzeugen aus den 1950er- und 1960er Jahren.