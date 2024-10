Die Messe Reisen & Caravan hat in Erfurt eine lange Tradition. Ende Oktober ist es wieder so weit.

Messe gegen das Fernweh in Erfurt

Eine Messe für reiselustige Menschen startet bald in Erfurt.

Erfurt - Neue Trends, neue Reiseziele: Ende Oktober öffnet die Messe Reisen & Caravan wieder in Erfurt. Vom 31. Oktober bis 3. November dreht sich in drei Messehallen und dem Freigelände alles um Fernweh und wie ihm begegnet werden kann. Nach Angaben der Veranstalter RAM handelt es sich um Thüringens größte Reisemesse, die in ihre 33. Auflage geht. Vertreten seien etwa 320 Aussteller.

Vorträge und Filme im Begleitprogramm

Neben Urlaubszielen und Reiseangeboten mit Bus, Bahn, Schiff oder Flugzeug würden auch Hunderte Reisemobile, Wohnwagen und Vans zum Mieten und Kaufen sowie Campingausrüstungen vorgestellt. Ergänzt werde das Programm durch etwa 100 Vorträge und Reisefilme.

Bei den Touristikanbietern neu dabei sei eine Landesvertretung von Bulgarien - einen Schwerpunkt setzten in diesem Jahr afrikanische Länder. Für Naherholung ständen die Sonderthemen „Thüringen Entdecken“ und „Family on Tour“.

Teststrecke für Fahrräder

Zwei Messehallen seien dem Bereich Caravaning vorbehalten, das immer mehr Interessenten findet. Mehr als 300 Wohnmobile, Caravans und Vans könnten erkundet werden. Ergänzend stellten sich Campingplätze aus Deutschland und Europa vor. Besucher können nach Veranstalterangaben auch eine Teststrecke im Freigelände für Fahrräder, E-Bikes und E-Chopper nutzen.