Messe „Gartenträume“ in Magdeburg beginnt

Orchideen blühen in einer Halle der Messe Magdeburg.

Magdeburg - Lust auf Frühling: Gartenfans können sich bis Sonntag auf der Messe „Gartenträume“ in Magdeburg auf die bevorstehende Gartensaison einstimmen. Ab Freitag werden in den Ausstellungshallen täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr Gestaltungsideen, eine große Auswahl an Pflanzen, Blumen und Blumenzwiebeln sowie Outdoor-Technik und -Möbel präsentiert. Die Veranstalter erwarten mehr als 90 Ausstellerinnen und Aussteller.

Interessierte können sich unter anderem von Gartenprofis beraten lassen - etwa vom renommierten Pflanzenarzt René Wadas. Sie haben die Möglichkeit, kranke Pflanzen, deren Blätter oder auch Fotos mitzubringen. Mit Wadas langjährigen Erfahrung als TV-Pflanzenexperte stehe er den Besucherinnen und Besuchern mit Rat und Tat zur Seite. Zusammen mit einer Gärtnerei soll beispielsweise gezeigt werden, wie Beete mit steinigem Substrat als naturnahe Alternative für Klimawandel angepasste Pflanzungen möglich sind.

Auch ein acht Tonnen schwerer Erdkeller eines regionalen Garten- und Landschaftsbauers wird ausgestellt - und zeigt eine Lösung im Bereich der Lebensmittellagerung. Ein Erdkeller als Speisekammer bietet im Winter unter anderem Schutz für Herbstgaben und hält im Sommer Speisen kühl.

Zudem sollen ein unterirdisches Modulhaus, ein Lamellendach, ein innovatives Sonnensegel, Naturpools, Keramikplatten und Treppenanlagen präsentiert werden.

Dieses Jahr findet die „Gartenträume“-Messe zum 21. Mal statt. Die Veranstalter rechnen nach eigenen Angaben mit etwa 30.000 Besucherinnen und Besuchern. Tickets können online oder vor Ort an der Kasse gekauft werden.