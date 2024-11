Seit 30 Jahren findet in Leipzig die Messe „Denkmal“ statt. Dort beraten Fachleute über Denkmalpflege und Restaurierung. Ein „unverzichtbares Forum“ findet der Regionalminister.

Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt (CDU) sieht in der Messe „Denkmal“ ein unverzichtbares Forum für die Fachwelt.

Leipzig - Die Fachmesse „Denkmal“ feiert die Eröffnung zu ihrer Jubiläumsausgabe mit Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt (CDU). „Als zuständiger Fachminister freut es mich ganz besonders, dass die europäische Leitmesse für Denkmalpflege und Restaurierung in Sachsens Messestadt Leipzig zu Hause ist“, sagte Schmidt laut einer Mitteilung. Sie habe sich in Fachkreisen zu einem unverzichtbaren Forum entwickelt.

Die Messe für Denkmalpflege, Restaurierung und Altbausanierung findet alle zwei Jahre in der Leipziger Messe statt, in diesem Jahr feiert sie ihr 30. Jubiläum. Vom 7. bis 9. November versammelt sich dort die nationale und internationale Fachwelt – darunter spezialisierte Handwerksbetriebe, Restauratoren und Architekten. Zu den diesjährigen thematischen Schwerpunkten zählen etwa Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Digitalisierung sowie der Schutz des kulturellen Erbes in Notfallsituationen. Das Messeprogramm umfasst rund 190 Veranstaltungen.

Am Freitag wird außerdem der erste Sächsische Denkmalpflegepreis vergeben, den die drei sächsischen Handwerkskammern ausgelobt haben. Schmidt ist Schirmherr des Preises. Geehrt werden damit Handwerksunternehmen, die in den letzten Jahren herausragende Leistungen im Bereich der Denkmalpflege erbracht haben.