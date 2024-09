In Osnabrück hat sich CDU-Chef Merz über die Imam-Ausbildung in Deutschland informiert.

Osnabrück - CDU-Chef Friedrich Merz hält die Ausbildung von Imamen am Islamkolleg Deutschland für sinnvoll. „Der Weg ist richtig, dafür zu sorgen, dass die 5,5 Millionen in Deutschland lebenden Muslime eine Chance haben, auch in ihren Moscheen in deutscher Sprache von Imamen begleitet zu werden, die in Deutschland ausgebildet worden sind“, sagte Merz nach einer Besichtigung des Islamkollegs in Osnabrück.

Der Zweck des Islamkollegs ist die theologisch-praktische Ausbildung deutschsprachigen religiösen Betreuungspersonals für die Moscheegemeinden. Merz sagte der Einrichtung seine Unterstützung zu, dass „eine solche Institution“ fortbestehen kann.

Das Islamkolleg war Ende 2019 gegründet worden. Die ersten 26 Absolventen erhielten ihre Abschlusszertifikate im September 2022. Voraussetzung für die Imam-Ausbildung dort ist in der Regel der Abschluss eines Studiums der islamischen Theologie in Deutschland. Die grundständige Imam-Ausbildung gibt es in dieser Form bundesweit bisher nur in Osnabrück.

Rund 1.000 Prediger aus der Türkei sollen ersetzt werden

Das Bundesinnenministerium hatte im Dezember mitgeteilt, die derzeit rund 1.000 in Deutschland tätigen Prediger der türkischen Religionsbehörde Diyanet sollten über die nächsten Jahre durch in Deutschland ausgebildete Imame ersetzt werden. Dafür sollen jährlich mindestens 100 Imame zusätzlich hierzulande eine entsprechende Ausbildung absolvieren.

Mit der Türkei vereinbarte Deutschland einen Fahrplan für eine schrittweise Beendigung der Entsendung von Imamen. Diese ist seit langem umstritten, weil die in der Regel für vier Jahre entsandten Prediger als türkische Staatsbeamte Weisungen aus Ankara folgen und meist nur lückenhaftes Wissen über die Lebensrealität in der deutschen Gesellschaft mitbringen.