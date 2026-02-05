Die Zahl der Fehltage im Freistaat ist höher als in anderen Ländern. Welche Gründe die Menschen häufig für Fehltage haben.

Dresden - Laut Krankenkassen haben die Menschen in Sachsen im vergangenen Jahr durchschnittlich weniger wegen Krankheit auf der Arbeit gefehlt als im Vorjahr. Wie die Techniker Krankenkasse (TK) mitteilte, lag der Krankenstand 2025 bei 4,95 Prozent und damit unter dem Vorjahreswert von 5,08 Prozent. Auch die Barmer verzeichnete einen leichten Rückgang. Hier lag der Wert von 2025 mit 6,2 Prozent um 0,1 Prozentpunkte unter dem vom Jahr zuvor.

Häufiger Gründe für Fehltage waren den Krankenkassen nach Erkältungskrankheiten oder psychische Diagnosen. Zuletzt hatte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine Debatte ausgelöst, als er kritisierte, dass die Menschen in Deutschland sich zu schnell krankschreiben lassen. Er regte unter anderem an, darüber nachzudenken, wie Anreize geschaffen werden könnten, damit die Menschen ihrer Beschäftigung nachgingen. Auch wurde danach über die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung diskutiert.

Nach Angaben der TK-Versicherung haben die Menschen in Sachsen im vergangenen Jahr durchschnittlich 18,1 Tage wegen Krankheit am Arbeitsplatz gefehlt - weniger als in den Jahren zuvor (18,6 Tage 2024, 19 Tage 2023). Merz hatte Mitte Januar von einem bundesweiten Durchschnitt von 14,5 Tagen gesprochen. Somit fehlten die Menschen in Sachsen aber immer noch deutlich häufiger als in anderen Ländern. Auch die Barmer gab an, dass die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage in Sachsen über dem Bundesdurchschnitt liegt.