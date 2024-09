Am Wochenende klettern die Temperaturen im Norden noch einmal auf 30 Grad. Das lockt viele Menschen zur Abkühlung an die Strände von Nord- und Ostsee.

Kiel/Rostock - Das herrliche Sommerwetter im Norden hat zahlreiche Menschen an die Strände von Nord- und Ostsee gelockt. So gab es in Warnemünde fast kein freies Plätzchen mehr am Strand, wie ein dpa-Fotograf berichtete.

„Viele Menschen wollten noch einmal die letzten Sommertage genießen und nutzten das Wochenende für einen Kurzurlaub oder einen Tagesausflug“, sagte ein Strandkorbvermieter. Auch die Promenaden und Restaurants waren gut besucht. An den Eisdielen bildeten sich lange Schlangen.