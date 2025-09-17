Sangerhausen - Bei Arbeiten auf einem Firmengelände im Landkreis Mansfeld-Südharz ist ein Mensch gestorben. Am frühen Morgen sei an einer Anlage gearbeitet worden, dabei seien Gefahrstoffe ausgetreten, teilte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Halle mit. Zuvor hatte der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) berichtet. Dem Bericht zufolge kam es auf dem Gelände der Chemiefirma Romonta in Amsdorf zu dem Unfall. Dabei wurden laut Polizei auch zwei Mitarbeiter und zwei zur Hilfe gerufene Sanitäter verletzt. Derzeit werde ermittelt, wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, hieß es.