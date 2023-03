Pirna - Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 172a nahe Pirna (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ist ein Mensch schwer verletzt worden. Am Montagmorgen überholte ein Auto trotz Gegenverkehr in einem Tunnel zwischen Pirna und der Autobahnauffahrt Pirna, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wagen. Der Tunnel war laut Polizei voll gesperrt. Genauere Informationen waren noch nicht möglich, da die Unfallaufnahme noch nicht abgeschlossen war.