Berlin - Die Füchse Berlin haben die Verträge mit Fabian Wiede und Max Darj verlängert. Club-Urgestein Wiede bleibt bis 2027 beim deutschen Handball-Meister, wie die Berliner mitteilten. Kapitän Darj verlängerte bis 2028. Die zuvor geltenden Verträge der beiden wichtigen Profis wären im kommenden Sommer ausgelaufen. Der 31 Jahre alte Wiede spielt bereits seit der Jugend bei den Füchsen. Darj kam 2022 vom Bergischen HC an die Spree.

Die Berliner gewannen am vergangenen Wochenende den Supercup. Am kommenden Sonntag beginnt in der Bundesliga gegen den Bergischen HC die Mission Titelverteidigung. Alle Personalfragen sind aber nicht geklärt: Die Zukunft der Sportlichen Leitung um Trainer Jaron Siewert und Sport-Vorstand Stefan Kretzschmar ist noch offen. Bei beiden laufen die Verträge zum Ende der Saison aus.