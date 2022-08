„Mein Herz wird traurig sein“ - Heidi Klum über Lenis Umzug

Los Angeles - Model Heidi Klum blickt zwiegespalten auf den Umzug ihrer ältesten Tochter Leni von Los Angeles nach New York. „Ich denke, sie wird es sich gut gehen lassen, aber mein Herz wird traurig sein“, sagte die 49-Jährige dem US-Magazin „Entertainment Tonight“.

Sie sei sehr stolz auf Leni, sagte Klum über die 18-Jährige, die im Juni ihren Highschool-Abschluss gefeiert hatte. „Sie ist ein vernünftiger Mensch.“

Für Leni, die vor rund anderthalb Jahren mit ersten Modeljobs in die Fußstapfen ihrer Mutter getreten war, habe das Modeln aktuell nicht die größte Priorität, so Klum. „Im Moment steht College ganz oben auf ihrer Liste.“ Ihre Tochter kenne New York in- und auswendig, weil sie selbst dort viele Jahre ihre amerikanische Castingshow „Project Runway“ gedreht und ihre Familie dabei immer mitgenommen habe. „Sie freut sich wirklich sehr auf dieses nächste Kapitel in ihrem Leben.“