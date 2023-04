Bremen - Der NFL-Manager Gerrit Meier soll neues Aufsichtsrats-Mitglied bei Werder Bremen werden. Der Fußball-Bundesligist bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der „Deichstube“. Der aus Oldenburg stammende Meier leitet seit dem vergangenen Monat das internationale Geschäft der umsatzstärksten Profisport-Liga der Welt: der National Football League (NFL) im American Football. Den Bremer Bundesliga-Club berät der in Salzburg und New York lebende Werder-Fan bereits seit 2020 in strategischen Fragen.

„Wir haben damit eine großartige Personalie gefunden. Denn Gerrit Meier bekleidet eine herausragende Position im internationalen Sportbusiness“, sagte Werders Aufsichtsrats-Chef Hubertus Hess-Grunewald.

Der 52 Jahre alte Meier ist ein Vermarktungs-Experte, der vor seinem Wechsel zur NFL unter anderem schon in leitender Position für Red Bull, Spotify und den Wrestling-Verband WWE tätig war. Im American Football ist er für alle Aktivitäten der NFL außerhalb der USA verantwortlich. Ihm unterstehen auch die Büros der Liga in Deutschland, Australien, Kanada, China, Mexiko und Großbritannien.

Im Werder-Aufsichtsrat soll Meier nach einer Präsidiumssitzung am 23. Mai den Posten von Marco Fuchs übernehmen. Der Chef des Raumfahrtkonzerns OHB war übergangsweise auch Vorsitzender des Kontrollgremiums bei Werder. Nach mehr als acht Jahren im Aufsichtsrat und der Umstrukturierung des Gremiums zieht der 60-Jährige sich nun zurück.

Bei den Bremern werden die Aufsichtsratsmitglieder zum Teil gewählt und zum Teil vom Mutterverein SV Werder Bremen entsandt. Auf Meier trifft Letzteres zu. Nach Informationen der „Deichstube“ wurde er von Hess-Grunewald vorgeschlagen. Das Präsidium des SV Werder stimmte seiner Berufung zu. Der 62 Jahre alte Hess-Grunewald ist als Präsident des SV Werder auch Vorsitzender des Aufsichtsrats der ausgegliederten Profifußball-Gesellschaft Werder Bremen GmbH & Co KG aA.