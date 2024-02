Magdeburg - Die Mehrheit des Hochschulpersonals in Sachsen-Anhalt war 2022 weiblich. Wie das Wissenschaftsministerium zum Internationalen Tag der Frauen in der Wissenschaft am Sonntag mitteilte, arbeiteten bei 22.000 Beschäftigten mehr als 13.000 Frauen an den Hochschulen im Land. Das entspricht einem Anteil von knapp 59 Prozent. Allerdings zählte der Großteil zum Verwaltungs- oder technischen Personal. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes betrug der Anteil am wissenschaftlichen Personal etwas mehr als 36 Prozent.