In Lehrte bei Hannover stoßen zwei Autos zusammen. Fünf Menschen werden verletzt, zwei von ihnen schwer. Was bisher bekannt ist.

Bei einem Unfall mit zwei Autos bei Lehrte wurden zwei Menschen schwer verletzt. (Symbolbild)

Lehrte - Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Lehrte bei Hannover sind mehrere Menschen verletzt worden. Fünf Menschen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, teilte die Freiwillige Feuerwehr Lehrte mit. Zwei Personen erlitten schwere Verletzungen.

Nach Angaben der Feuerwehr kollidierten beide Fahrzeuge in einer leichten Kurve frontal miteinander. In beiden Wagen seien Insassen verletzt worden. Zwei Unfallopfer waren in den Unfallwagen eingeschlossen und mussten mit hydraulischem Gerät geborgen werden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.