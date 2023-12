Hannover - Im Landkreis Celle kommt es wegen des Hochwassers zu mehreren kritischen Bereichen. Am schwierigsten sei die Lage um die Samtgemeinde Flotwedel, wie der Landkreis am Donnerstag mitteilte. Dort müssten die Einsatzkräfte massiv von außerhalb unterstützt werden. Die Orte Wienhausen und Langlingen würden mithilfe von Hochleistungspumpen möglichst von Wasser freigehalten.

Insgesamt wurden in diesen Orten laut Landkreis bereits mehr als 150 000 Sandsäcke verbaut und ein sogenanntes mobiles Deichsystem werde zusätzlich installiert. Altenheime mussten demnach bislang nicht evakuiert werden.

In Winsen mussten laut Landkreis die Gebiete West und Süd-Ohe am Mittwochabend evakuiert werden, weil das Wasser drohte, die Trafohäuser zu überspülen. Somit hätten Menschen im Wasser Stromschläge erleiden können. Der Strom wurde daher aus Sicherheitsgründen abgestellt. In einer Halle wurde eine Evakuierungseinrichtung mit 150 Plätzen eingerichtet.

Zudem gebe es in der Stadt Celle einige Bereiche, die die Feuerwehren sehr kritisch beobachteten. Derzeit schafften es die lokalen Einsatzkräfte aber noch, die Lage im Griff zu behalten. In Celle seien einige Straßen wegen des Hochwassers gesperrt.