In der Prignitz rufen vollgelaufene Keller die Feuerwehr auf den Plan. In Perleberg sind ein Krankenhaus und eine Fleischfabrik betroffen.

Perleberg - Starker Regen hat am Abend zu mehreren Feuerwehreinsätzen in der Prignitz geführt. Die Feuerwehr sei im Landkreis zu zehn Einsätzen ausgerückt, sagte ein Feuerwehrsprecher am späten Abend. Im Karstädter Ortsteil Dallmin habe die Feuerwehr in fünf Kellern Wasser abgepumpt.

In Perleberg stand den Angaben nach der Keller eines Krankenhauses unter Wasser. Der Betrieb im Krankenhaus sei nicht beeinträchtigt gewesen. Zudem sei Wasser in den Keller einer Fleischfabrik gelaufen.