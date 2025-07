Ein Stromverteilerkasten wird bei einem Unfall stark beschädigt. In mehreren Straßen muss deshalb der Strom abgestellt werden.

Hannover - Weil ein Auto gegen einen Stromverteilerkasten gefahren ist, musste in mehreren Straßen in Hannover im Stadtteil Bothfeld der Strom abgestellt werden. Die vier Insassen des Wagens wurden laut Angaben der Feuerwehr nicht verletzt.

Der Stromverteilerkasten sei bei dem Unfall am Abend jedoch stark beschädigt worden. Deshalb musste der Strom in einigen angrenzenden Straßenzügen abgestellt werden. Der Energieversorger Enercity sei gegenwärtig damit beschäftigt, die Störung zu beseitigen, hieß es am späten Abend. Die Ursache des Unfalls ist bislang unklar.