Halle - Die Polizei hat mehrere Wohnungen in Halle durchsucht. Im Stadtgebiet seien am Mittwoch 26 Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Halle vollstreckt worden, teilten die Beamten mit. Durchsucht worden sei bei namentlich bekannten Tatverdächtigen, gegen die wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung ermittelt werde.

Es handle sich jeweils um einzelne Verfahren, die in einem konzentrierten Einsatz zusammengezogen worden seien, hieß es. Während der Durchsuchungen sei eine Vielzahl an Datenträgern sichergestellt worden. Zudem seien verbotene Gegenstände sowie geringe Mengen an Betäubungsmittel gefunden worden. Die Ermittlungen dauerten an.