Potsdam - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ist vom Tod der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer „tief erschüttert“. Der SPD-Politiker dankte ihr für „großes Wirken für Demokratie, Freiheit und vor allem Mitmenschlichkeit, für ihre Augen und Herzen öffnenden Gespräche mit Jugendlichen“.

Über seine Treffen mit Friedländer sagte Woidke: „Es waren besondere und prägende Begegnungen mit einer herausragenden, beeindruckenden Persönlichkeit.“ Er verneige sich „in großer Demut“ vor ihr.

Friedländer ist am Freitag im Alter von 103 Jahren gestorben, wie die Margot Friedländer Stiftung in Berlin mitteilte. Die gebürtige Berlinerin war nach Jahrzehnten als Emigrantin in New York im hohen Alter nach Deutschland zurückgekehrt. Sie engagierte sich unermüdlich gegen das Vergessen.