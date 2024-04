Berlin - Mehrere Fahrzeuge sind in der Nacht auf Donnerstag in Berlin-Kreuzberg und Marzahn mutmaßlich angezündet worden. Wie die Polizei mitteilte, rief ein Zeuge die Feuerwehr wegen eines brennenden Autos in der Reichenberger Straße in Kreuzberg. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer; weitere Autos wurden nicht beschädigt.

Kurze Zeit später wurde die Feuerwehr alarmiert, weil in der Hadubrandstraße in Biesdorf ein Transporter und ein Auto in Flammen standen. Durch die Hitzeeinwirkung wurde ein drittes Fahrzeug beschädigt.

Menschen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt. In allen Fällen wird nach Angaben einer Polizeisprecherin von Brandstiftung ausgegangen. Die Ermittlungen dauerten an. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.