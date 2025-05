In Bückeburg brennt ein Motorroller. Kurze Zeit später stehen auch zwei Hecken in Flammen.

Bückeburg - In der Nacht zu Freitag sind in Bückeburg (Landkreis Schaumburg) innerhalb kurzer Zeit drei Brände ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurde zunächst ein brennender Motorroller gemeldet. Das Feuer habe auf einen angrenzenden Wohncontainer übergegriffen. Die Feuerwehr habe die Flammen allerdings schnell unter Kontrolle bringen können. Am Roller sowie am Container entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Wohnungen blieben laut Polizei bewohnbar. Der meldende Anrufer wurde durch Rauchgase leicht verletzt.

Noch während der Löscharbeiten sei ein weiteres Feuer gemeldet worden. Eine 15 Meter lange Hecke geriet laut Polizei in Brand. Wenig später sei eine weitere, zwei Meter lange brennende Hecke gemeldet worden. In beiden Fällen entstand ein leichter Sachschaden. Wegen der Nähe der Brände geht die Polizei derzeit in allen drei Fällen von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern an.