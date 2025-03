An mehreren Straßen im Landkreis Harz stehen in den kommenden Wochen umfangreiche Fahrbahnsanierungen an. Das Land investiert mehr als 700.000 Euro. (Archivfoto)

Magdeburg - Autofahrer im Landkreis Harz müssen sich auf Straßensperrungen, Umleitungen und längere Fahrzeiten einstellen. An mehreren Straßen werden in den kommenden Wochen umfangreiche Fahrbahnsanierungen umgesetzt, wie das Ministerium für Infrastruktur und Digitales in Magdeburg mitteilte. Insgesamt investiert das Land den Angaben zufolge mehr als 720.000 Euro in die Baumaßnahmen.

Etwa 315.000 Euro sollen in die Erneuerung der Ortsumgehung im Zuge der L86 bis zur B244 bei Wernigerode fließen. Hier werde ab diesen Montag bis voraussichtlich 11. April die Fahrbahndecke auf dem etwa zwei Kilometer langen Abschnitt erneuert, hieß es. Auch bei Ditfurt stehen laut Ministerium Sanierungsarbeiten an. Hier werde für etwa drei Wochen an der L66 und der K1321 gearbeitet. Rund 146.000 Euro stehen dafür bereit, wie es hieß.

Ab 31. März sollen Bauarbeiten am Kreisverkehr zwischen Gernrode und Quedlinburg beginnen. Zwei Wochen seien dafür eingeplant, hieß es. Hier soll die Fahrbahn auf dem Abschnitt für rund 260.000 Euro saniert werden.