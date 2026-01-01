Halle - In Halle haben Feuerwerkskörper in der Silvesternacht mehrere Balkonbrände ausgelöst. In einem Fall mussten laut Polizei vier Menschen wegen Rauchvergiftung im Krankenhaus behandelt werden, darunter waren auch zwei Kinder. Eine Silvesterrakete war den Angaben zufolge auf dem Balkon gelandet und hatte zu einem Feuer geführt, das auf die Wohnung übergriff. Die Wohnung ist laut Polizei derzeit nicht bewohnbar. Auch eine weitere Wohnung in der Nähe brannte einige Stunden später aus und ist nicht mehr bewohnbar.

Silvesterrakete explodiert in Kinderzimmer

In Merseburg explodierte am frühen Morgen in einem Kinderzimmer aus bisher ungeklärter Ursache eine Feuerwerksrakete. Die Eltern hätten das Feuer schnell löschen können, sagte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Halle. Sie seien aber mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gekommen.