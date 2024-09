Drei Autos haben in der vergangenen Nacht in Pankow gebrannt. Die Polizei vermutet Brandstiftung. (Symbolbild)

Berlin - Mehrere Autos haben in der Nacht in Berlin-Prenzlauer Berg gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung, wie sie mitteilte. Demnach rief ein Passant gegen 1 Uhr die Feuerwehr, weil er Flammen aus einem geparkten Auto in der Anton-Saefkow-Straße bemerkte. Die Flammen griffen dann auf zwei weitere Autos über. Die Einsatzkräfte löschten den Brand. Zwei der drei betroffenen Autos waren nicht mehr fahrfähig. Das dritte Fahrzeug wurde nur leicht beschädigt. Die Ermittlungen dauern an.