Bei schweren Verstößen gegen die Verkehrsregeln drohen Punkte. Bundesweit ist die Zahl der Verkehrssünder im vergangenen Jahr zurückgegangen - auch in Thüringen?

Mehr Verkehrssünder aus Thüringen in Flensburg registriert

Thüringer mit vielen Einträgen in Verkehrssünderkartei. (Symbolfoto)

Erfurt/Flensburg - Die Zahl der Thüringer in der Verkehrssünderkartei des Kraftfahrtbundesamts (KBA) in Flensburg ist im vergangenen Jahr gestiegen. Anfang dieses Jahres waren 198.633 Thüringer in der Kartei mit Punkten wegen schweren Verkehrsverstößen erfasst, geht aus Daten des Kraftfahrtbundesamts hervor. Das war ein leichter Anstieg von 0,2 Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor.

Thüringen war damit zusammen mit Hessen das einzige Bundesland mit einer leicht gestiegenen Zahl an Verkehrssündern. Bundesweit verringerte sich ihre Zahl um 1,2 Prozent auf mehr als 10,1 Millionen.

Die meisten registrierten Punktesammler in Thüringen waren in 148.602 Fällen Männer. Thüringer Frauen wurden in Flensburg mit 46.701 Fällen registriert. Bei den restlichen Fällen war das Geschlecht unbekannt oder als divers angegeben.