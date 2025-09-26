In Sachsen-Anhalt gibt es verschiedene Gerichte, die sich jedes Jahr mit zahlreichen Fällen befassen. Wie ist die Entwicklung bei den Amtsgerichten?

Halle - Verglichen mit dem Jahr davor ist bei den Amtsgerichten in Sachsen-Anhalt 2024 mehr Arbeit angefallen. Insgesamt seien 50.779 Verfahren gezählt worden, teilte das Statistische Landesamt mit. Das sei ein Anstieg von 1,1 Prozent gegenüber 2023. Im Vergleich zu 2015 waren es hingegen 27 Prozent weniger.

Die meisten Verfahren (15.479) wurden den Angaben nach den Zivilgerichten zugeteilt. Mit anderen Fällen beschäftigten sich die Familiengerichte und Strafgerichte. Außerdem gab es Bußgeldverfahren. Im Vorjahresvergleich wurden vor allem mehr Bußgeldsachen gezählt (plus 11,1 Prozent). Strafsachen gab es hingegen 7,2 Prozent weniger.