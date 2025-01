Mehr Unfälle in Brandenburg wegen Neuschnee

Auf vielen Straßen in Brandenburg ist es glatt

Potsdam - Wegen reichlich Neuschnee ist es auf vielen Straßen in Brandenburg gefährlich glatt. Folge sei eine höhere Zahl von Unfällen als üblich, teilte der Lagedienst des Polizeipräsidiums Brandenburg in Potsdam am Abend auf Anfrage mit. Es handele sich oft um klassische Glätteunfälle mit Blechschäden. Bislang seien keine schwerwiegenden Unfälle darunter. Ein Polizeisprecher mahnte Autofahrer zu erhöhter Vorsicht. „Jeder sollte seine Geschwindigkeit den Wetterverhältnissen anpassen.“