Kamenz - Die Zahl der Touristen und der Übernachtungen in Sachsen hat nach der Corona-Pandemie einen neuen Höchststand erreicht. In den ersten vier Monaten des Jahres sei die Zahl der Übernachtungen um 2,5 Prozent auf 5,2 Millionen gestiegen, teilte das Statistische Landesamt zum Beginn der Sommerferien am Donnerstag mit. Die Zahl der Gäste lag demnach bei rund 2,1 Millionen und damit um mehr als fünf Prozent höher als in den ersten vier Monaten 2023.

Fast alle Reisegebiete konnten dabei nach Angaben der Statistikbehörde von den wachsenden Besucherzahlen profitieren. Besonders die Sächsische Schweiz habe mit einem Zuwachs von zehn Prozent mehr Gästen eine deutliche Steigerung erlebt.