Mit 90 Jahren an der Universität: Vor allem ältere Gasthörer bilden sich an Thüringer Hochschulen weiter. Ein Fach steht dabei besonders hoch im Kurs.

Mehr Senioren als Gasthörer an Thüringer Universitäten

159 Gasthörer an den Thüringer Hochschulen waren im vergangenen Wintersemester 60 Jahre und älter. (Symbolbild)

Erfurt - Ob eine Vorlesung in Geschichte oder Psychologie: An den Thüringer Universitäten haben sich im vergangenen Wintersemester mehr ältere Menschen als Gasthörer weitergebildet. Im Wintersemester 2023/24 seien 159 Gasthörer 60 Jahre und älter gewesen, teilte das Statistische Landesamt in Erfurt mit. Das seien knapp 65 Prozent aller Gasthörer gewesen. Im Vorjahr lag der Anteil mit 150 älteren Hospitanten bei 61,2 Prozent. Der älteste Mensch sei 90 Jahre alt gewesen.

In den von den Hochschulen angebotenen Fachrichtungen können Gasthörer auch ohne Nachweis einer Hochschulreife einzelne Kurse oder Lehrveranstaltungen besuchen. Insgesamt zählten die Statistiker im Wintersemester 245 Gasthörer an den Thüringer Hochschulen und damit genauso viele wie im Wintersemester 2023/24.

Die meisten von ihnen erweiterten ihr Wissen an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, dahinter folgten die Universität und die Fachhochschule in Erfurt. Das beliebteste Fach war demnach Geschichte, auch Philosophie und Psychologie lagen den Angaben nach als Fachrichtungen hoch im Kurs.